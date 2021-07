De reactie van de SGP-vertegenwoordigers Kees van der Staay en Menno de Bruyne op vrouwen die in gesprek willen met het partijbestuur zijn kenmerkend: de zaak zo klein mogelijk houden (ND 14 juli).

Herkenbaar is ook de periode van het jaar waarin dit speelt: de zomer, want dat betekent dat er waarschijnlijk weinig aandacht voor is. Immers, ook SGP’ers gaan met vakantie en hebben dan wel andere dingen aan het hoofd dan de positie van de vrouw binnen de partij. Dat heeft de ervaring uit het verleden mij en andere vrouwen binnen de SGP wel geleerd.

Maar hoe dan ook: SGP-vrouwen dienen nu officieel en statutair de positie te krijgen die ze sinds 2013 rechtens hebben. Ik wens hun veel sterkte en leef van harte met hen mee. Ik voel me bevoorrecht dat ze als groep voor hun activiteiten mijn naam gebruiken. <

