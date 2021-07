Korte en lange kringloop

De biologisch boer Peter Oosterhof heeft goede ideeën over CO 2 -opslag in de (biologische) landbouw, zonder externe input van mest of veevoer en minder machinale inzet met uitlaatgassen (ND 14 juli). Toch moet ook biologische landbouw nog gerekend worden tot de korte kringloop van CO 2 , waarbij de gewassen koolstof uit de lucht opnemen, maar die na consumptie door vee en mens weer grotendeels teruggaat naar de atmosfeer, via adem en ontlasting. Dat kan worden beperkt wanneer de mest van het vee weer volledig teruggaat naar de boerderij. Een klein deel van de mest kan bijdragen aan het onderhouden van het organische stofgehalte in de bodem. Voor lange kringlopen zijn oerwoud, toendra’s, kwelders en kustgebieden met koralen onmisbaar, terwijl ook de oceanen door hun grote oppervlakte veel CO 2 opnemen via plankton en een goede visstand. <