Met legalisering drugs zou het nóg erger kunnen zijn

Waarom zou zonder die strijd het aantal liquidaties bijvoorbeeld niet tien keer zo groot kunnen zijn?

Het zou wellicht handig zijn als mijnheer Geling wat verder kijkt dan naar zijn jonge professionele vrienden die zich te buiten gaan aan slikken, snuiven en kauwen, zoals hij het zelf noemt.

Maak eens onderscheid tussen drugshandel en wat ermee samenhangt, en drugsgebruik en wat daarmee samenhangt. Zonder gebruik geen handel.

En dan zijn punt om te legaliseren in Nederland. Nederlandse drugscriminelen bezetten internationaal een toppositie in doorvoer en productie van drugs, waarvan in Nederland maar een fractie wordt gebruikt en het overgrote deel wordt geëxporteerd, tot in Australië. Ik zou de onderzoeken wel willen zien..

