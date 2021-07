Het sociale ongemak rond COVID-19 maakt duidelijk dat onze normen daarvóór al ontoereikend waren

Het verschijnen met een mondkapje was een teken van deugdzaamheid. Nu dat mondkapje meestal niet meer hoeft, is het ongemak niet weg, omdat we ook in een 'normale' samenleving al niet wisten hoe we ons moesten gedragen.

Wij zijn geneigd te denken dat alleen individuen zich opgelaten kunnen voelen. In werkelijkheid is het een door en door sociaal fenomeen dat ontstaat en groeit wanneer onze sociale normen of verwachtingspatronen ineens niet meer functioneren. In zijn eenvoudigste vorm treedt sociaal ongemak op wanneer iemand zich gedraagt op een manier die in die specifieke context ongepast is. Omdat we niet precies weten hoe we moeten reageren, raken we onzeker en gespannen, en degene die de misstap heeft begaan, krijgt daar vervolgens de schuld van. Het is echter zelden zo dat die sociaal onhandige persoon zomaar een blunder beging. Meestal handelde zo iemand vanuit andere verwachtingen, gebaseerd op een andere inschatting van de situatie. Iemand die i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .