De overlevingskans van de Wit-Russische oppositie ligt in handen van de EU

De Wit-Russische dictator, Alexander Loekasjenko, is internationaal vrijwel geheel geïsoleerd. Maar de Russische president Vladimir Putin ontving hem afgelopen dinsdag wél, in Sint Petersburg. Daar betuigde hij nogmaals zijn steun aan Wit-Rusland. De ontmoeting is belangrijk en past in een proces waarin Wit-Rusland de facto in een Russische regio zal veranderen.

oppositie

Loekasjenko heeft zijn onderdrukkende greep op Wit-Rusland verstevigd op een manier die geen enkele Sovjetleider sinds Stalin ooit zou hebben aangedurfd. De voorbeelden stapelen zich op. Vorige week nog werd Viktor Babariko veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf wegens fraude en het witwassen va..

