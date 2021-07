Het is niet óf wespendief of windmolens. Dat is een vals dilemma als gevolg van bureaucratische regels

Het artikel ‘Windmolen wijkt voor wespendief’ (ND 14 juli) vertelt het halve verhaal. Want de huidige regelgeving zorgt voor een vals ‘wespendief of windmolen’-dilemma. Het ligt voor de hand om met betere regels voor wespendieven én voor windmolens te zorgen.

De huidige regels voor de plaatsing van windmolens zijn nogal ‘bureaucratisch’. Het gaat inderdaad slecht met de wespendief: het aantal broedparen gaat achteruit en daar moeten we wat aan doen. Maar het is de vraag of de huidige regels het tij keren en de wespendief helpen. De Veluwe telt nu 95 broedparen en volgens de kenners zouden dat er minstens honderd moeten zijn. Maar is de grens van honderd broedparen ‘veilig’? Is het wijs om bij meer dan honderd broedparen nieuwe ontwikkelingen toe te staan en bij minder dan honderd broedparen alles in de wijde omtrek van de Veluwe te blokkeren?

Volgens de rekenmeesters is de bouw van een nieuwe windmolen niet mogelijk als de kans groot is dat er eens in de vier jaar een wespendief tegenaan vlieg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .