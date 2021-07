Het beroep op naastenliefde is manipulatief als het gaat om coronavaccins

Hugo de Jonge neemt grote woorden in de mond (ND 10 juli, bijlage Zomer). Hij gaat op de stoel van voorgangers zitten wanneer hij stelt dat zij de taak hebben mensen aan te moedigen verantwoordelijkheid te nemen.

De Jonge heeft gelijk, maar niet als dat betekent dat voorgangers vaccineren moeten promoten. Het is niet aan de minister om uitspraken te doen als ‘dit vaccin is een goede gave uit Gods hand’. Als De Jonge predikanten verwijt mee te liften op een golf van desinformatie, moet hij ook kritisch naar zijn eigen uitspraken kijken. Zo stelt hij dat het ondermijnen van vertrouwen in het vaccin strijdig is met de christelijke opdracht elkaar te beschermen. Veel vaccinatieweigeraars betwijfelen niet de werking van het vaccin, maar vragen zich af of de risico’s van vaccins voldoende zijn onderzocht.

Verder stelde De Jonge in de persconferentie van 18 juni dat gevaccineerden bijdragen aan de verspreiding, al weten we niet in welke mate. Waarom hore..

