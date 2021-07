Erken niet alleen de genocide op jezidi’s door ISIS, zorg ook voor eerlijke berechting van daders

De Tweede Kamer heeft met een motie de genocide op de jezidi’s erkend. Maar zolang Nederland zich verschuilt achter rookgordijnen om uitreizigers niet hier te hoeven berechten, falen we in onze grondwettelijke verantwoordelijkheid.

In het Tweede Kamerdebat van donderdag 1 juli bleek eens te meer dat met name de rechtse partijen fel verzet blijven plegen tegen het terughalen van Nederlandse uitreizigers naar Syrië, zodat die hier in Nederland berecht kunnen worden. Het kabinet bezwoer dat het recente terughalen van ­Ilham B. écht een uitzondering was en niet de voorbode van een beleidswijziging. De deur werd echter op een kier gezet, met de mededeling dat toekomstige zaken per geval worden beoordeeld. Het debat eindigde met de tamelijk gratuite aanname van een motie die vaststelt dat er door Islamitische Staat (ISIS) genocide is gepleegd op de jezidi’s.

Vanzelfsprekend dient Nederland zich met de internationale gemeenschap in de stelligste bewoordingen uit te spreken..

