Wat een voorganger leert van de Italiaanse voetballer Giorgio Chiellini

Lichtvoetig wil ik vooropgaan in de strijd, ook als het werk in de kerk soms meer voelt als ploeteren in de modder van de onderste divisie dan een gewonnen penaltyserie tegen Engeland op Wembley.

Het EK voetbal is weer voorbij. Oranje lag er al vroeg uit, dus koos ik een nieuwe favoriet: Italië. Wat een team. Wat een passie. Wat een strijd. Een terechte kampioen. De speler van La Squadra Azzurra die dit toernooi het meeste indruk op me maakte, is aanvoerder Giorgio Chiellini. Wat een prachtige kop heeft hij. Zo stel ik me een antieke Romein voor. Hij is nog eens ontzettend sympathiek ook. En intelligent. Doctorandus in de economie. Het zou me niks verbazen als hij ooit president van Italië wordt. Chiellini inspireert mij, juist ook in het zijn van voorganger, om de volgende drie redenen.

Allereerst: Chiellini is niet de meest getalenteerde speler. Daar is hij zich van bewust. Maar dat hoeft hij als aanvoerder ook niet per se te zi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .