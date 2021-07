Uitspraak van Israëlisch Hooggerechtshof kan het begin zijn van iets goeds voor Messiasbelijdende Joden

Betekent een recente uitspraak van het Israëlische Hooggerechtshof een positieve doorbraak voor de in dat land wonende Messiasbelijdende Joden? Dat hopen de Joden in Israël die belijden dat Jezus hun gekomen Messias is.

De voorzitter van de financiële commissie van het Israëlische parlement, Moshe Gafni, is een ultraorthodoxe Jood. Onder zijn leiding constateerde de commissie dat een Messiasbelijdende gemeente een controversiële organisatie is die Joden wil bekeren en geen belastingvoordeel verdient. Het Hooggerechtshof zette vorige maand een streep door dat oordeel.

Achtergrond van die hoop is dat de gemeente Tiferet Yeshua, wat ‘Glorie van Jezus’ betekent, een proces had aangespannen over de vraag of mensen die deze gemeente een gift willen geven, gebruik kunnen maken van fiscale aftrekbaarheid. Dat is een voordeel dat non-profitorganisaties in Israël hebben. Nee, zei de financiële commissie van het Israëlische parlement (Knesset) in oktober vorig jaar. Ja, oordeelde het Hooggerechtshof medio vorige maand, nadat het bestuur van de gemeente tegen de beslissing in beroep was gegaan.

In Israël wonen op z’n hoogst zo’n 20.000 Messiasbelijdende Joden, samenkomend in circa tachtig gemeenten. Zij maken niet meer dan 0,3 procent van de bevolking uit. Hun religieuze status is omstreden. Werden Joodse volgeli..

