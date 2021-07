Een gezonde landbouwbodem heeft enorme potentie qua CO2-opslag

'Het is niet het vee zélf dat vervuilt, maar wat je in de koeien stopt.'

Planbureaus, hoogleraren, landschapsarchitecten, ze zijn er uit: weg met de boeren! Inderdaad, dat concludeer ik misschien te makkelijk, ik had net als mijn collega’s wel iets beters te doen dan me door metersdikke rapporten te worstelen.

Er is namelijk sprake van een scheiding: er zijn mensen die daadwerkelijk iets maken, en er is een steeds grotere groep van mensen die zich bezighouden met het praten daarover. Misschien zou het goed zijn als de plannenmakers zich realiseren dat ze ook in een huis wonen; daar had ook een boom kunnen staan. En zich realiseren, voordat ze in de auto stappen naar hun o zo belangrijke werk, dat de ecologische voetafdruk van de snelweg A1 groter is dan die van een vooroorlogs karrenspoor.

Bah … wat een wereld!..

