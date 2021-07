Beperk de inloop in de klas. Voor de rust van het kind, maar ook voor die van de leerkracht

Ouders die ‘s ochtends hun kinderen in de klas brengen, veroorzaken onrust waar leraren niet op zitten te wachten. Dat het in de lockdown niet gebeurde, beviel prima.

Ouders (die bijvoorbeeld nog even iets aan de leerkracht willen vragen of meedelen) ’s ochtends in de school en het klaslokaal veroorzaken vaak onrust.

Tijdens de lockdowns kwamen kinderen en ouders niet op school, en toen de kinderen wel naar school mochten, was het schoolgebouw voor ouders verboden terrein. Normaal brengen ouders, in elk geval hun jonge kind, tot aan de kapstok en vaak tot in het klaslokaal. Wat voor effect hebben deze situaties gehad op de relatie tussen school en ouders? En wat kunnen we hiervan leren?

In mijn werk interview ik veel leerkrachten en ouders over hoe zij samenwerken en communiceren. Ook dit jaar, al vonden veel van deze interviews nu online plaats. Het viel me op dat directeuren en leerkrachten aangaven dat hen de situatie zonder ouders in de school eigenlijk prima beviel. In eerste instantie schrok ik daarvan, want scholen weten inmiddels toch hoe bela..

