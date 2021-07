Meisjes mogen zijn wie ze zijn. Maar de vergeet de jongens niet

Tijdens het lezen van het essay ‘Als ik in de spiegel kijk, hoor ik de trollentoetsenborden tikken’ van Lynn van den Brink (Nederlands Dagblad 9 juli) was ik verontwaardigd over de behandeling van Lynn. Maar die verontwaardiging ging over in verontwaardiging over hoe ik behandeld ben en de miskenning door Van den Brink hiervan.