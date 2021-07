Wetenschap moet ingebed zijn in religieus leven, gevoed door gezamenlijk gebed

Kampen is een van de weinige plaatsen waar docenten en studenten nog bij hun universiteit kunnen wonen, en, als je internationaal denkt, waar buitenlandse studenten en bezoekende docenten gehuisvest kunnen worden. Zo’n leefgemeenschap is geen luxe, ze bepaalt mede de manier waarop theologie aan een instelling geleefd wordt. De leefgemeenschap zoals die nu in Kampen bestaat, biedt de mogelijkheid aan de universiteit om zich te profileren op wat wel monastieke theologie heet. Dat is een van de oudste vormen van theologie, die aan de huidige Nederlandse theologische opleidingen vrijwel ontbreekt: wetenschap die is ingebed in religieus leven, die gevoed wordt door praktijken van gezamenlijk gebed en leven. Wetenschap ook die beseft in een ve..

