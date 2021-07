Verbouw ook het parlement, dat is veel urgenter dan het Binnenhof

Op de dag na de laatste zitting van de Tweede Kamer zag ik parlementair journalist Frits Wester over het Plein lopen. Zoekend. Verdwaald. Zijn vertrouwde omgeving is uit balans. Binnenkort start de verbouwing van het Binnenhof. De Tweede Kamer, het parlement, gaat tijdelijk verhuizen naar het vroegere ministerie van Buitenlandse Zaken. Naar B67; het lijkt wel een virusvariant.

tijdelijk

In deze casus van verbouwing komt alles terug. Allereerst ‘tijdelijk’. Het is een gevaarlijk woord in de politiek. Tijdelijke maatregelen zijn meestal hardnekkig en langdurig en ook de discussie over de verbouwing, verhuizing, ontwerp duurt al lang. Het is de reflectie van de politiek zelf.

architec..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .