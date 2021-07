Alsof koning Willem-Alexander dadelijk opstaat en zo aan de vrijdagse borreltafel schuift: dat roept dit plaatje op. Zo vloeien schilderij en statafel in een blik ineen, terwijl het toch ook duidelijk elementen zijn die hier doorgaans zo niet opgesteld staan in de gang. De Tweede Kamer verhuist vanwege een verbouwing van het Binnenhof naar de Bezuidenhoutseweg 67, het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. En dan moet het portret van de koning wel mee natuurlijk. Boven zijn hoofd lijkt een museale verwijzing te staan, maar dat is vast het bordje van de zaal achter de witte deuren. De koning ‘zit’ in elk geval klaar om verhuisd te worden, waarschijnlijk belandt hij tijdelijk achter het karton op de rolcontainer links. Er staat nog een schilderij. De blik van de koning valt er precies op. De twee schilderwerken lijken met elkaar ‘in gesprek’. Zou koningin Máxima erop staan? De lijst oogt misschien wel net wat te armoedig voor een koninklijke uitstraling. Van verhuisstress is geen sprake in dit stilleven. Een leuk beeld om naar te kijken: het is er doodstil én er lijkt sprake van contact. <