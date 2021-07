Onze huwelijken zijn niet made in heaven, maar heaven is wel getuige

Voor, op en na een huwelijksdag is het nuttig norm en feit uit elkaar te houden. Onze huwelijken zijn niet made in heaven, heaven is wel getuige.

De afgelopen weken werd in de rubriek Stilgezet uitvoerig stilgestaan bij de verhouding man-vrouw. Daar ga ik het niet over hebben. Wel over een Bijbelwoord dat in dat verband, geciteerd vanuit Efeziërs 5, 31, aandacht ontving: Genesis 2 vers 24. Een heel bekende tekst, en dan vermoedelijk nog steeds vooral in de versie die we ook in Efeziërs 5 aantreffen: Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één lichaam zijn. Het gaat me om het eerste deel van de zin: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten.

Dat heb ik – in de Genes..