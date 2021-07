Naar Mars toe ... om te gaan ervaren wat het is om in een vijandige omgeving te leven

Het bewoonbaar maken van Mars is een enorme onderneming en de ervaringen kunnen bruikbare kennis opleveren voor het verbeteren van de gang van zaken op onze thuisplaneet. Elon Musk, ingenieur en oprichter van SpaceX, is de belangrijkste voorvechter van de kolonisatie van Mars.

‘Mars wacht’ - Aarde. Dat is de tekst op het gloednieuwe billboard dat net buiten het hoofdkantoor van SpaceX Californië staat. Het onderschrift luidt: Maak het leven multi-planetair. Het billboard is bekostigd door een groep enthousiaste fans. SpaceX ziet de kolonisatie van Mars als een van de spannendste en noodzakelijkste dingen die we als mensheid in het komende decennium zouden moeten ondernemen.

Na de maanlanding in de jaren ‘60 is menselijke ruimtevaart gedegradeerd tot ruimtereizen. Op Mars zijn alleen gerobotiseerde apparaten aanwezig, die vanaf aarde op afstand bestuurd worden. We zijn vertrokken van de maan om er in geen tijden meer naar terug te keren. Zouden we onderhand niet eens op Mars moeten zijn?

voors en tegens

