Als ik in de spiegel kijk, hoor ik de trollentoetsenborden tikken

Van onder de brug toetert een vrachtauto. Achter het raam zwaait de bestuurder naar me met een enthousiasme dat suggereert dat ik Doutzen Kroes in hoogsteigen persoon ben. Amusant, want als hij zich op iets minder dan snelweg-tot-brug afstand had bevonden, zou de chauffeur moeten constateren dat ik momenteel in een teleurstellende toestand verkeer die niet kan worden beschreven als meer dan objectief-oké (medium-mooi, als je genereuzer bent). Ik wuif een halfhartige middelvinger zijn richting in, maar de wagen is al onder de brug verdwenen. Ik heb met mijn eenentwintig jaar al ongeveer de helft van mijn leven gehad om aan getoeter, geschreeuw en overige, vervelendere vormen van straatintimidatie te wennen. Toch irriteert het me nog steeds, en het feit dat het me irriteert, irriteert me ook.