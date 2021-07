Het is een grote uitdaging voor de kerk om de stilte te zoeken en aan te bieden

Lallende tieners, leeftijdsgenoten die ‘out’ gaan van het lachgas, drukte in de clubs. Nu er wordt versoepeld, zien we jongeren weer helemaal losgaan in het uitgaansleven. En aan de beelden te zien wordt de verloren feesttijd dubbel en dwars ingehaald.

Nu er wordt versoepeld, zien we jongeren weer helemaal losgaan in het uitgaansleven. De stilte die afgedwongen werd tijdens de crisis, moet nu nog sterker worden aangeboden tegen het lawaai in.Â

Omdat van oud naar jong wordt gevaccineerd, is het geen verrassing dat de horeca een enorme coronabesmettingshaard is geworden. Waar besmettingen in de kerk harde en nog steeds aanhoudende kritiek oogsten, zijn de sterkere besmettingsaantallen in de horeca veel milder ontvangen. Het is de jongeren wel gegund, een frisse herstart.

In Dwingeloo is het uitgaansleven minder wild, maar ook hier is goed te merken dat het loslaten van de coronaregels wordt omarmd. Hordes e-bike-rijdende ouderen bestormen de fietspaden en strijken neer op de vele terrasjes.

We kunnen weer terug naar normaal, maar het lijkt alsof we een stapje méér willen. De omslag van zware maatregelen naar een situatie die lijkt alsof er geen corona is, komt op mij een stuk radi..

