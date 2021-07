Moeten we minder vlees eten? En hoe moet dat worden aangepakt?

‘Vlees is een essentieel deel van de maaltijd’

Stan Gloudemans, eigenaar varkenshouderij Buitengewoon Varkens

‘Mensen moeten niet per se minder vlees, maar wel beter vlees gaan eten. Het vlees in mijn bedrijf is met minder water geproduceerd en geeft minder druk op het milieu.

De vleesconsumptie neemt wereldwijd nog toe als gevolg van toenemende welvaart. Vlees wordt over het algemeen als een essentieel deel van de maaltijd gezien. Dat gaat op den duur voor problemen zorgen, want vleesproductie vraagt veel van het milieu. In de traditionele vleesveehouderij wordt het dier alleen gehouden voor het vlees. Ik ben voor een diervriendelijke, milieubewuste productiewijze en geef varke..

