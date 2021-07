Vaccinatiediscussies

Gerard Beverdam spreekt over ‘vervelende vaccinatie-discussies’ die nu soms ontstaan (ND 6 juli). Ik heb die gesprekken ook gehoord en er zelf aan deelgenomen, maar vond ze zo vervelend niet. Een goed gesprek is ook mogelijk, en lijkt me nuttig in een tijd waarin lastige keuzes worden gevraagd en mensen zich in uitersten terugtrekken. De uitkomst kan ook een vriendelijk ‘agree to disagree’ zijn, waarin we ons weer wat meer naar het midden bewegen. <