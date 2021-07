Dorpsslager van dertig jaar geleden

Het nieuws over het slachthuis in Gosschalk – waar varkens geslagen werden en koeien stroomstoten kregen – deed me terugdenken aan de tijd dat ik als tiener regelmatig ging kijken bij het slachten van varkens en koeien bij de dorpsslager. Eén keer per week werden er zeven varkens en twee koeien geslacht en net op die dag was ik vroeg vrij van school. Ik vond het altijd spannend om even te gaan kijken. Van de slagers mocht ik op een veilig afstandje toekijken hoe een koe iets op haar kop kreeg waarmee ze hersendood werd gemaakt en in één keer door haar poten zakte. Vervolgens werd het beest in rap tempo ontdaan van zijn huid en ingewanden en daarna aan een takel omhoog gehesen. De slagers legden uit waarom ze bepaalde handelingen zo uitvoerden en lieten me de organen zien die ik met biologie op school had geleerd.