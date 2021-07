Ik hoop dat veel boeren en burgers gaan nadenken over hun relatie met hun Schepper en de schepping

De mens was al boer voordat de zonde in de wereld kwam. Maar hoe verhoudt onze huidige manier van boeren en consumeren zich tot Bijbelse waarden? Ik ga in op twee Bijbelse waarden in relatie tot landbouw. Beide gaan over het eren van de Schepper. De eerste is de verantwoordelijkheid van de mens als beeld van God. Toen de mensen waren geschapen uit bodem, en levend waren gemaakt door Gods adem, kregen ze te midden van alle andere schepselen een bijzondere verantwoordelijkheid. Ze moesten heersen. Door de eeuwen heen is deze opdracht van God vervormd en misbruikt als vrijbrief om de aarde uit te buiten. Maar de mensen hadden deze opdracht gekregen omdat ze naar Gods beeld zijn geschapen. Als we willen weten wat dat betekent, moeten we naar..

