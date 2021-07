Erken de vaccins die je aan Afrika schenkt

Onze eerste AstraZeneca-prik kregen we in Ngombe Health Clinic in Lusaka, onze tweede prik in de RAI in Amsterdam. Ook al hebben we nu twee doses gehad, we krijgen geen certificaat dat we volledig zijn gevaccineerd, omdat we de eerste dosis in Zambia hebben gehad. Dat is niet alleen lastig voor ons als we weer terugreizen naar Zambia. Het heeft ook twee andere negatieve gevolgen.