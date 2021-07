Media, leer van wetenschap

Nu onderzocht wordt wat er wel en niet gebeurd is rond de televisiedocumentaire over Sigrid Kaag, is het verstandig de resultaten van dit onderzoek af te wachten. Maar omdat gezocht wordt naar leerpunten, en ik enige jaren geleden in deze krant schreef dat tv-documentaires even transparant en toetsbaar zouden moeten zijn als medisch onderzoek (30 augustus 2017), wil ik opnieuw in algemene zin naar het onderwerp kijken: hoe zouden documentairemakers te werk moeten gaan en welke afwegingen moeten daarin een rol spelen?

Destijds betoogde ik dat televisiemakers iets kunnen opsteken van ‘evidence-based medicine’, de in de gezondheidszorg breed gedragen praktijk van wetenschappelijk onderbouwd medisch handelen. Ik werk die benade..

