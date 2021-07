Ook wij zijn gecapituleerd. Tientje per maand! Hype. Lezen. Boek. Nuttig. Dat denk je een tijdlang. Maar ineens hebben we, door oorzaken die er hier niet toe doen, in de avonduren veel tijd en nu ook Netflix. En als het al tijd is om het moede hoofd te ruste te leggen, zeggen we: ‘Ah, nog eentje.’

Na enkele mislukte adviezen is Anne with an E onze eerste serie. Canada, eind negentiende eeuw: het verhaal over een eigenzinnig, fantasierijk weesmeisje bleek een rauw actueel randje te hebben. Er wonen ‘indianen’ in de buurt, van wie de kinderen naar een (rooms-katholiek) internaat worden gestuurd. Juist nu zijn die scholen door de vondsten van anonieme graven in het nieuws. Het..