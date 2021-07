Begin mei kreeg ik, als een van de 270.000, bericht van de Belastingdienst dat mijn gegevens stonden in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Na enige overpeinzingen heb ik toch maar, nieuwsgierig naar de reden, het in de brief vermelde nummer van het meldpunt FSV gebeld. Maar nee, de aanleiding voor die vermelding in de FSV mocht zij niet vertellen, wel noemde zij mij een aantal mogelijkheden. Daar mocht ik dus uit kiezen, concludeerde ik na afloop. Welk land ter wereld biedt zijn burgers die keuzevrijheid? Sinds lang was ik weer even trots op Nederland.

Toen ik drie weken daarna de ‘voorlopige aanslag 2020’ ontving, geheel conform mijn aangifte (zoals in alle voorafgaande jaren) heb ik de zaak maar laten rusten. Eigenlijk voel ik me ..

