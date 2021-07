Zwaar aangezet beeld van Gert-Jan Segers

Segers sluit zijn column over de rechtsstaat (ND, 29 juni) af met het beeld van de drinkbeker van coalitiedeelname die de CU deze ronde aan zich voorbij wilde laten gaan. Nu is het beeld van die beker ontleend aan de laatste fase van het lijden van Jezus op aarde, waarin Hij bidt of de drinkbeker van Hem weggenomen mag worden. Nogal een zwaar aangezet beeld dus, voor coalitiedeelname, maar de bedoeling lijkt me duidelijk: Jezus dronk de beker van zijn lijden tot de bodem leeg; evenzeer blijft de ChristenUnie niet aan de kant staan nu de democratie in het geding is.