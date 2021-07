De ‘compromisbereidheid’ van Hamas

U geeft ‘islamoloog’ en ‘universitair hoofddocent‘ Joas Wagemakers alle ruimte voor een ernstig misleidend stuk over Hamas (ND 25 juni). Het zou allemaal wel meevallen met Hamas (de raketten waren vooral een boodschap aan de achterban en Hamas zou sinds 2017 ‘expliciet’ voor een tweestatenoplossing zijn). Laten we het handvest (mei 2017) van Hamas er even bij pakken en enkele regels citeren: ‘Palestina, dat reikt van de rivier de Jordaan in het oosten tot de Middellandse Zee in het westen (...) is een integraal territoriaal geheel (...). Het is het land en het thuis van het Palestijnse volk (...) het recht van het Palestijnse volk op hun hele land (...) niet één steen van Jeruzalem kan worden overgegeven of opgegeven (...) De Zionistische beweging (...) moet uit Palestina verdwijnen (...) de vestiging van de staat ‘Israël’ is volkomen illegaal (...) Hamas is van mening dat ten aanzien van het Palestijnse land geen compromis mogelijk is en niet mag worden toegegeven. (...) Hamas wijst elke optie af die anders is dan de volledige en complete bevrijding van Palestina, van de rivier tot aan de zee. (...) Echter, zonder enig compromis ten aanzien van de volledige afwijzing van de Zionistische entiteit en zonder ook maar iets op te geven van enig Palestijns recht, neemt Hamas de vorming van een volledig soevereine en onafhankelijke Palestijnse staat in overweging, met Jeruzalem als hoofdstad volgens de grenzen van 4 Juni 1967.’