Is er toekomst voor adoptie? Zeker, maar er veel is werk aan de winkel

In februari van dit jaar bracht de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie onder leiding van Tjibbe Joustra een rapport uit waarin verslag wordt gedaan van misstanden rond adoptie. Het rapport bevat opvallende aanbevelingen: De overheid moet erkennen dat zij tekortgeschoten is in het tegengaan van adoptiemisstanden en moet voorlopig interlandelijke adoptie opschorten. Alleen de procedures die al zijn opgestart, mogen worden afgehandeld. Volgens de commissie is de interlandelijke adoptie erg fraudegevoelig, zowel door het systeem van particuliere bemiddelaars als door het vaak naïeve vertrouwen in buitenlandse bemiddelaars. We weten allang om welke onjuiste praktijken het gaat: niet-kloppende achtergrond- en leeftijdsgegevens van het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .