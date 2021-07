Dieren op humane wijze doden kan niet

De misselijkmakende dierenmishandeling in slachthuis Gosschalk (ND, 30 juni) die door Varkens in Nood is blootgelegd, moet ons wakker schudden: het is gewoonweg niet mogelijk dieren op humane wijze te doden voor voedsel. Het enorme aantal dieren dat nodig is om de huidige vleesgewoonte van de samenleving te voeden, maakt dat onmogelijk.

Het aantal undercover-onderzoeken waaruit is gebleken dat dieren in slachthuizen worden geslagen en geschopt, dat er op ze wordt gestaan en wordt ingehakt en dat ze met hun kop tegen de muur worden gegooid of anderszins worden gemarteld voordat ze worden gedood is bijna niet bij te houden. Het is een grimmige zaak.

Dit alles is helemaal niet nodig, vegetarische opties zijn makkelijk verkrijgbaar. De volgende keer dat u in een supermarkt staat, denk dan aan de angstaanjagende onderzoeksbeelden en kies voor een plantaardige worst of burger: een smakelijke optie waar geen mishandeling aan te pas is gekomen. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .