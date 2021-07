Bidden voor een wederopstanding?

‘Vriendengroep bidt voor wederopstanding vermiste Nijkerkse evangelist’, lees ik in het Nederlands Dagblad (30 juni). Met deze vriendengroep hoop ik van harte dat hun vriend Samuël Boujadi nog in leven blijkt te zijn. Boujadi maakte in z’n eentje een zwemtocht over een meer in Italië en werd daarna vermist. Daniël van Deutekom van de Family Church in Nijkerk liet weten: ‘Wij bidden dat zijn lichaam naar boven komt, zodat we naar bijbels gebod kunnen bidden voor wederopstanding!’ Hij zei het in een videoboodschap nog sterker: ‘Als hij niet leeft, zullen we hem in geloof uit de dood opwekken.’

Ja, die opdracht van de Heer Jezus lezen we duidelijk in Mattheüs 10: 8: ‘Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit.’ Maar bij..

