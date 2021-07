Erken genocide op de indianen in Noord-Amerika. Wij zijn medeverantwoordelijk

De recente ontdekking van ruim duizend kinderlijkjes bij kostscholen in Canada hangt samen met de grootste volkerenmoord in de geschiedenis van de mensheid, die op de indianen. Ook Nederlanders zijn daaraan medeplichtig.

Lichtjes en vlaggetjes markeren ieder van de in juni ontdekte 751 anonieme graven bij de voormalige Canadese Marieval-kostschool voor inheemse kinderen. 'Bij de inheemse bevolking worden niet-genezen wonden opengereten.'

In een maand tijd worden bij drie voormalige Indian Residential Schools in Canada meer dan duizend kinderlijkjes ontdekt. Het begint met 215 bij de Kamloops-missieschool. Half juni volgt de vondst van 751 anonieme graven bij de Marieval Indian Residential School. Woensdag kwamen daar nog eens 182 kinderlijkjes bij van de Kootenay-stam, naast de St. Eugene-missieschool. De Canadese premier Justin Trudeau zegt dat zijn hart breekt, maar schuift de schuld deels door naar de Rooms-Katholieke Kerk. Bij de inheemse bevolking rijten de ontdekkingen niet-genezen wonden open.

Zes kerken in de buurt van de indianenreservaten gaan in vlammen op. De nationale feestdag in het land, Canada Day, wordt geboycot. Minister van Binnenlandse Zaken Deb Haalan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .