Is het liberalisme ook niet een gevaar voor de rechtstaat?

Populisten vormen een gevaar voor onze rechtsstaat, betoogt Segers (ND, 29 juni). Gelukkig is er het politieke midden, waar hij ook de ChristenUnie toe rekent - zes partijen die bereid zijn tot regeren. De vraag is of hij zich zo in de armen van het liberalisme laat drijven en of die stroming niet ook een gevaar is voor de rechtsstaat.