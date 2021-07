Dat moet anders: aan het voetbalspel kan nog best veel verbeterd worden

Zo’n Europees kampioenschap voetbal in zomerse maanden als juni en juli, ergens is dat een geschenk aan veel landen en volken tegelijk. Ik doel daarbij op het spel en op niets anders dan het spel.

De sterrenstatus van voetballers kan me gestolen worden, ze zijn net als de meesten van ons maar in één ding echt goed. En heus, al valt het niet mee, het grote geld en de gladde commercie om het voetbal heen valt te negeren.

Moeilijker te negeren maar toch vaak een sta-in-de-weg is het nationalistische karakter van zo’n kampioenschap. Oranje mag best het toernooi winnen, mits ze een van de besten of echt dé beste zijn. Dat is zelden zo en daarom loopt vrijwel ieder toernooi uit op een kater - de nederlaag tegen de Tsjechen zondag was er geen uitzondering op.

Er ligt telkens wel ergens een bananenschil op de route naar het kampioenschap: die ene klungelige tegengoal, een onnodige rode kaart, het verliezen van de strafschoppenserie. Intusse..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .