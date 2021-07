De behoefte aan een gezaghebbend staatshoofd is groter dan ooit

Aanstaande vrijdag trekt Reuven Rivlin na zeven jaar presidentschap de deur van zijn ambtswoning in Israël achter zich dicht. Deze week heeft hij al afscheid genomen van de politieke leiding in Washington, maar ook van de Joodse gemeenschap in de VS. Wat opvalt, zowel in Israël als in de VS, is hoeveel waarde aan zijn presidentschap wordt toegekend. Dat terwijl zijn functie in principe vooral ceremonieel is, met uitzondering van de rol die de president speelt bij het aanwijzen van een kabinetsformateur.

Maar de werkelijkheid is anders. Net als zijn voorganger Shimon Peres bleek Rivlin de rol als hoeder van het nationale geweten te vervullen. Diverse keren hield hij de politici voor hoe ze Israël verscheurden met hun politieke machtss..

