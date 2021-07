Keti Koti vieren helpt

‘Wil je over racisme schrijven?’, vroeg een vriendje van mijn zoon. Hij zat bij me in de auto en hoorde mij vertellen over de onnadenkende dingen die mensen tegen je zeggen als je in een rolstoel zit, of juist níét zeggen omdat ze je negeren en alleen praten tegen degene die duwt. We lachten een beetje wrang. Echt leuk is het niet, maar je maakt wel heel wat mee. Ik vertelde dat ik er ooit een blog over schreef toen ik las over de campagne ‘Iedereen bijzonder’ uit 2018. Toen stelde hij deze vraag.