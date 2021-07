Zoek balans in pastordiscussie. ‘Ook een eenvoudig verhaal raakte menig student’

In de discussie over de hbo-dominee is het van belang om de balans te zoeken. Aan de ene kant is een universitaire opleiding belangrijk, anderzijds zijn ook andere vaardigheden nodig. Ook is het van belang om het midden te houden tussen de sacramentele en functionele dimensie van het ambt.

Discussies rond ambt, opleiding en de kerkelijke praktijk zijn altijd als een kluwen wol. Er loopt zoveel door elkaar dat je geen steek verder komt. Daarom een kleine poging om in elk geval twee draden wat te ontwarren met daarbij een pleidooi voor balans. Ik zeg het alvast: balans is moeilijk en de polemiek maakt dat we soms de uitersten opzoeken.

elitarisme

De eerste spanning die vaak terugkomt is die tussen ambt en opleiding. In die discussie kom je twee uitersten tegen: elitarisme versus anti-intellectualisme. Elitarisme komen we tegen in reactie op de opkomst en toenemende acceptatie van hbo-theologen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Een grappig voor..

