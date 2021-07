Het sentiment, dat is een soort buikgevoel om te helpen, zit echter wel diep in ons

Verre Naasten werd genomineerd voor de Vlieg in het Oog Award. Het doordenken van de eigen beeldvorming kreeg hierdoor een nieuwe impuls. Je kunt het niet maken te spreken over ‘arme sloebers uit Afrika die we moeten helpen’.

Een Nigeriaan poseert in zijn rijstwinkel in Badagry, bij Lagos, september 2019. 'Toch kiest Verre Naasten ervoor om zelfbewuste, krachtige broers en zussen uit bijvoorbeeld Afrika en Azië te portretteren.'

Voor het eerst werd ook Verre Naasten genomineerd voor de zogenaamde ‘Vlieg in het Oog Award’. We zijn er niet blij mee. De organisatie achter deze award (Expertise Centre Humanitarian Communication) richt zich op de communicatie van ontwikkelingsorganisaties. Hongerige kinderen en witte redders in campagnes voor een goedgevulde collectebus, dat kan echt niet meer.

Het is heel goed dat er aandacht is voor beeldvorming in de uitingen van ontwikkelingsorganisaties. Het is positief dat het gesprek hierover gevoerd wordt. De eerste schrik en irritatie van genoemd worden gaat over. Het door- en overdenken van de eigen beeldvorming, ook samen met de initiatiefnemers van de award, krijgt een nieuwe impuls.

Binnen Verre Naasten praten we best veel..

