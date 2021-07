Keti Koti is Sranan voor ‘Ketenen verbreken’. 1 juli is in Suriname een nationale feestdag: we gedenken dat op 1 juli 1863 de slavernij is afgeschaft. In Nederland is slavernij lang verzwegen. Het was niet zichtbaar en het onderwijs had er amper aandacht voor. Nog steeds vinden veel Nederlanders de aandacht voor slavernij en ‘dat gedram’ van nieuwkomers onterecht en onnodig: ‘Slavernij is zo lang geleden’. Maar wat is ‘lang geleden’, als ik bedenk dat de grootmoeder van mijn grootmoeder in slavernij geboren is? Zij was slaafgemaakt, achttien jaar oud op 1 juli 1863, de dag van de Vrijmaking. En waarom kunnen nazaten van slaafgemaakten wel in het Nederlands elftal spelen maar mag hun geschiedenis niet al te zichtbaar zijn? Soms hebben zaken veel tijd nodig. Maar verandering hangt in de lucht!