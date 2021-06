Joodse terugkeer naar betekenis tekst

Orthodoxe Joden bidden bij de Klaagmuur in het oude deel van Jeruzalem. 'En er is meer dat we kunnen leren van deze Joodse geleerden.'Â

Ontwikkelingen binnen het Jodendom en in het land Israël worden door christenen met interesse gevolgd. Gebeurtenissen zoals de oprichting van de staat Israël in 1948 en de verovering van geheel Jeruzalem in 1967, de terugkeer van Joden uit de ‘verloren’ tien stammen en de groei van het Messiaans Jodendom krijgen al snel een profetische dimensie. Maar er is nog een andere ontwikkeling. Eén die minder zichtbaar is, maar wel opmerkelijk. En dat is de terugkeer van de interesse onder orthodoxe Joden voor de peshat, de primaire betekenis van de tekst van het Oude Testament.

Wie denkt aan orthodoxe Joden, heeft daar al snel een bepaald beeld bij. Mannen in zwarte gewaden, met lange gekrulde bakkebaarden en opvallende hoofddeksels. Mannen die bi..

