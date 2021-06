Nieuwe Alcoholwet is opnieuw te commercieel

Tussen 1950 en 1980 verviervoudigde het hoofdelijk alcoholgebruik in ons land. In 1988 werd de ministeriële nota Alcohol en Samenleving in de Tweede Kamer aangenomen als richtlijn voor een matigingsbeleid. De aanpak van alcoholreclame werd daarin weggegeven aan de alcoholbranche - die moest maar aan zelfregulering doen. Het resultaat liet zich raden: vier jaar later constateerde minister Els Borst van Volksgezondheid dat de beoogde zelfregulering geen enkele aantoonbare bijdrage aan de gewenste alcoholmatiging had opgeleverd.

In de volgende jaren is een beroep op de zelfregulering vooral gebruikt om ingrepen in de alcoholreclame te verhinderen. Alleen voorstellen waarvan weinig of geen effect op het consumptieniveau te verwachten vi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .