1 In 23 landen wereldwijd halveert deze eeuw de bevolking, waaronder in China, Japan, Spanje en Italië. De totale wereldbevolking stijgt nog wel even en dat komt door een inhaalmanoeuvre in Afrika. Daar krijgen moeders nog voldoende kinderen, bovendien is de kindersterfte fors afgenomen.

2 Die inhaalmanoeuvre is fantastisch nieuws. Want niets is dramatischer dan een kind dat overlijdt. Bovendien is Afrika zwaar onderbevolkt. Vandaag wonen in Afrika 45 mensen per vierkante kilometer. In Europa zijn dat er 117, in Azië 150.

3 &n..

