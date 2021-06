Gerechtigheid vraagt wereldwijd om een zichtbare kerk

Het thema gerechtigheid is een belangrijk thema. In de bijbel is het een hoofdmotief voor handelen. In onze tijd komt dit opnieuw naar voren, omdat maatschappelijke vraagstukken een wereldwijde dimensie krijgen en versterkt worden door de wereldwijde coronapandemie. De al dan niet christelijke milieubeweging hanteert het begrip ecologische gerechtigheid voor recht doen aan flora en fauna. In de bijbel heet dat: gerechtigheid voor Gods schepping. In de Nederlandse Grondwet is opgenomen dat de overheid sociale gerechtigheid bevordert. En tal van NGO’s zetten zich in voor economische gerechtigheid voor de armen in deze wereld en een eerlijke verdeling van de welvaart, medische middelen en de natuurlijke hulpbronnen.

Maar geregeld klinkt de v..

