Rood tegen blauw

Vrijdagavond heb ik het moeilijk. België tegen Italië, de tweede kwartfinale op het EK voetbal, had ik eigenlijk als mijn gedroomde finale bedacht. België – het land dat zo lang in de schaduw van het meer georganiseerde buurland heeft gesukkeld, maar daar nu al drie grote toernooien lang bovenuit steekt met een bijna onverslaanbare mix van grote talenten en harde werkers. En dat taaltje is zo zacht. Italië – het land met het prachtigste cultureel erfgoed en het verrukkelijkste eten onder een geeloranje zon. Soepele aanvallers en noeste verdedigers. De roden tegen de blauwen.

In ons land bleken de zeventien miljoen bondscoaches per zondagavond ineens omgeschoold tot zeventien miljoen bondsbestuurders. Kon Frank de Boer na de afgang van Ora..