Tenzij we onze rebellie tegen God staken zal het niet goedkomen met de aarde en haar bewoners

De transitie naar een duurzame samenleving is ten diepste geen economisch, technologisch of cultureel vraagstuk, maar een geestelijk vraagstuk. We moeten terug naar een wereld waar overgave en dienstbaarheid de norm zijn.

In economenland geniet de Fable of the Bees van arts en filosoof Bernard Mandeville (1670-1733) een zekere bekendheid. Mandeville schreef dit satirische gedicht – of rijmsel, zoals hij het zelf noemde – in 1705, maar het is nog steeds zeer actueel en het heeft niets aan scherpte verloren.

In dit gedicht staat een bijenkolonie centraal, als metafoor voor een menselijke samenleving. In die bijenkolonie leidden veel van de bijen een verdorven leven. De misdaadcijfers waren hoog, de bijen waren corrupt, lui en jaloers en hielden zich met allerlei kwaadaardige praktijken bezig. Op een dag klaagden de bijen hun nood tegen hun god Jove over het grote aantal boosdoeners. Jove beantwoordde hun gebeden en door een goddelijke ingreep veranderd..

