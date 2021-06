Lage vaccinatiebereidheid Afrika speelt rol

Er is aandacht voor de impact van COVID-19 in Afrika (ND, 26 juni). Er werd gemeld dat er een tekort aan vaccins is. De vraag is echter of de situatie zoveel beter zou zijn als het Covax-vaccinschema voldoende vaccins zou verstrekken aan Afrika. De vooronderstelling van zo’n programma is dat mensen in Afrika met net zo veel enthousiasme de vaccins omarmen als in Nederland. Niets is minder waar: toen de eerste lichting gratis vaccins dit jaar in Malawi arriveerde werden er duizenden vaccins ongebruikt weggegooid. Er was simpelweg niet genoeg belangstelling voor. Er zijn allerlei culturele redenen waarom vaccins gewantrouwd worden, zoals ‘het maakt ons onvruchtbaar’. Ook vertrouwt men meer op traditionele geneeswijzen zoals stoombaden. Kortom, werkelijke bestrijding van COVID-19 moet met veel voorlichting gepaard gaan en is een zaak van zeer lange adem. <