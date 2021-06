Het was een mooi interview met theoloog en promovendus Bert-Jan Heusinkveld over mensverbetering met behulp van techniek (ND, 11 juni). Daarbij kwam deze belangrijke vraag naar voren: levert dergelijke verbetering ook altijd een goed leven op?

Heusinkveld verwijst op enig moment naar Jezus’ integrale behandeling van het lichaam als Hij een verlamde man geneest. Jezus, zo zegt hij, schenkt hem namelijk éérst vergeving van zonden. Dan volgt de lichamelijke genezing. Ik vraag me af of de term ‘integrale behandeling’ hier wel helemaal terecht is. Het lijkt er immers op dat er gesproken wordt over twee losse, afzonderlijke zaken: het lichamelijke náást en ná het geestelijke. Zonder duidelijk verband tussen die twee. Zo op het oog beschrijft Marcus het op die manier.

Een aantal theologen stelt dat het bij dit verhaal om een psychosomatische aandoening ging. Als dat zo is, wordt dit verhaal naar mijn idee pas echt ‘integraal’. Dan hebben vergeving en genezing intrinsiek met elkaar te ..

