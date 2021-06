Wetenschap en samenleving gedijen bij kritisch én genereus denken

Kritisch denken is een frase die rondzingt in de hele onderwijssector. Van basisscholen tot aan universiteiten, iedereen zet kritisch denken hoog op de lijst van leerdoelen. Velen noemen het zelfs een 21st-century skill. En daar valt iets voor te zeggen. Wat is er belangrijker, in een tijd vol nepnieuws en complottheorieën, dan dat studenten leren waarheid en leugen te onderscheiden?

Toch is kritisch denken, bij nader inzien, niet zo heilzaam als onderwijsinstellingen graag denken. Als leerdoel is het, om te beginnen, te vaag. Als ik rondkijk aan mijn eigen faculteit geesteswetenschappen, zie ik dat kritisch denken van alles kan betekenen. Historici denken aan bronnenkritiek: je mag een document nooit op zijn woord geloven. Literatuu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .